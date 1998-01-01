Народный артист России Владимир Машков — звезда не только отечественного, но и зарубежного кино. Поклонники знают: его имя на афише — знак высшего качества. Машков органичен и в роли «плохого парня» в фильме «Миссия невыполнима» с Томом Крузом, и в образе Давида Гоцмана, так искусно говорящего по-одесски в знаменитом сериале «Ликвидация». Или баскетбольный советский тренер с несгибаемой волей, совершивший подвиг, обыграв непобедимых до тех пор американцев в самой кассовой отечественной ленте за всю историю «Движение вверх».

Он играл таких разных героев, но каждая роль была высоко оценена и зрителями, и критиками. Проводником в мир искусства для Машкова стал Олег Табаков. Именно он разглядел талант в юном студенте и сразу дал сложную не по возрасту роль старика Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина».

Спустя 30 лет Владимир Машков не только возродил эту постановку, но и возглавил детище своего учителя — «Табакерку». Актер сразу получил статус реформатора: отремонтировал все площадки театра, добавил дисциплины в программу школы, изменил репертуар театра и даже его название. «Табакерка» превратилась в Театр Олега Табакова, сокращенно ТОТ. Критики отмечают: новый руководитель совсем не похож на своего учителя.

— Я помню его желание и мечты о том, чтобы этот театр, как он говорил, наш маленький театр был живым. У живого не может быть традиций, — рассказывает артист в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то Владимир Машков не собирался выбирать актерскую профессию; в юности он был уверен, что станет ученым.

— Мне очень нравилась биология, очень нравилось бегать за бабочками и жуками, но, видимо, генетический состав в какой-то момент поменял мое направление деятельности.

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Родители актера, Лев и Наталья, начинали творческий путь в Тульском кукольном театре. Мама Владимира была его главным режиссером. Здесь бережно хранят фотографии артистов. В театре вспоминают, что Наталья Ивановна была строгим руководителем.

— Даже работала когда над спектаклем, она из мастерских наблюдала, как делают куклу, как делают декорацию. Все было под контролем, она была въедливой. А Лев Машков был актером очень талантливым. Для меня он всегда был такой хороший, добрый Ми-и-ша! — вспоминает Ирина Юрасова, художник-кукольник.

Из Тулы семья Владимира переехала, когда он был совсем маленьким. Но первые воспоминания Машкова связаны именно с этим городом.

— Мне было 3,5 года, мы пошли гулять в парк. Вернулись — стояли пожарные машины. Уже потушили нашу квартиру. Потому что мама или папа оставили утюг. Причем орали: «Горит артист, погорел артист!». И я помню, что выходил пожарный из окна в форме, и я с каким-то восторгом смотрел, что из нашей комнаты выходит пожарный или космонавт. Вот это яркое воспоминание!

Успешный актер и театральный функционер, Владимир Машков не собирается останавливаться на достигнутом и покидать сцену.

—Да, я хочу поставить спектакль. Пока не буду говорить. Идут уже задумки, разработки. И, бесспорно, я должен играть в своем театре.

Неужели это значит, что зрители не увидят Машкова на большом экране? Артист спешит успокоить поклонников — в этом году выйдут две киноработы с его участием. Но после в карьере актера грядет перерыв.

— Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось.

Сколько продлится разлука с кино, Владимир Машков не знает.

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