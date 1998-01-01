Познакомьтесь с другим Петром III в его Картинном доме в Ораниенбауме

Мог ли представить один из самых непопулярных российских императоров, свергнутый с престола в результате дворцового переворота и закончивший свои дни при загадочных обстоятельствах Петр III, что его увлечение искусством станет главным свидетельством в его защиту на Суде Истории?

Картинный дом Петра Третьего в Ораниенбауме многое добавляет к нашему представлению о личности царя, чью репутацию, казалось бы, безнадежно испортила его супруга Екатерина Вторая, сменившая его на российском престоле.

Он любил музыку и живопись. Здание картинной галереи он заказал в мастерской Растрелли. Интересно, что в то же самое время кумир Петра Федоровича Фридрих Великий закладывает свою картинную галерею знаменитую Сан-Суси в Потсдаме.

Картины в Ораниенбаум картины вернулись совсем недавно — в 2015 году. В конце XVIII века галерея Петра была расформирована, а в здании за его 250-летнюю историю располагались склады, госпиталь, школа и жилые квартиры. Теперь там музей, где можно увидеть аналоги тех картин, что составляли коллекцию Петра Федоровича — работы конца XVI — середины XVIII веков. Четыре из них принадлежат самой коллекции Картинного дома, еще одна украшала дворец Меньшикова, а одна — дворец Петра третьего во время его полугодового правления. А еще теперь здесь ранние копии шедевров Тициана, Пуссена Рубенса, оригинальные произведения мастеров венецианской школы.

Кроме картинной галереи, царь устроил в Ораниенбауме оперный театр, кунсткамеру и библиотеку на четыре тысячи томов. В ней были книги по искусству, музыке, театру, беллетристика, книги о Китае — вопреки распространяемых Екатериной слухов, что супруг ее не интересовался ничем, кроме историй разбойников с большой дороги.

Впрочем, правление внука Петра действительно было неоднозначным. Он запретил телесные наказания в армии, уничтожил тайную канцелярию, прекратил гонения на старообрядцев. Подписал указ о вольности дворянской и, как говорят историки, даже планировал отмену крепостного права. Но при этом оставался крайне непопулярным, потому что носил голштинский мундир, прусский орден и гордился тем, что король Пруссии сделал его генерал-майором своей армии. И все это ему, возможно, простилось бы, но в тот момент, когда Россия выиграла семилетнюю войну, но по требованию нового императора была вынуждена отказаться от ряда завоеванных территорий.

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