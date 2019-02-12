«Санта-Барбара» с разделом имущества Петросяна и Степаненко набирает обороты

Раздел многомиллионного имущества никак не позволит окончательно расстаться самым известным юмористам российской эстрады Евгению Петросяну и Елене Степаненко. В среду, 13 февраля, в Хамовническом суде Москвы прошли очередные судебные слушания, в ходе которых адвокат Петросяна Сергей Жорин предоставил уточненную оценку имущества.

— Расписали все объекты недвижимости, культурные ценности — получилось около 800 страниц , — приводит его слова РИА Новости.

По словам Жорина, поданная ранее представителем Степаненко оценка имущества оказалась завышена на 15-30%, «поскольку один и тот же человек оценил книги, картины, фарфор, не осматривая предметы».

В свою очередь адвокат Степаненко Елена Забралова заявила, что со стороны Петросяна было представлено экспертное заключение только относительно недвижимости.

— Картины, фарфор и все остальное имущество они не оценивали. Представитель Петросяна высказался, что он не согласен с этой оценкой, когда он сказал о завышении стоимости в нашей оценке в 10-15 раз, он сослался на мнение продавщицы из какого-то другого города , — сказала юрист.

По мнению Забраловой, это как раз в оценочных документах Петросяна цены на недвижимость были указаны выше, чем в тех, что представила Степаненко.

— На нашу сторону постоянно оказывается давление, целью которого является выведение вопроса раздела имущества из правовой, судебной плоскости. Так, ответчики постоянно предлагают сесть за некий стол переговоров, однако Степаненко намерена делить имущество только по закону и только на равных условиях , — приводит слова Забраловой Дни.ру.

Ранее Пятый канал рассказывал, как после скандального развода юмористов разворачивается история с дележом их имущества.



