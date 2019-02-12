«Санта-Барбара» с разделом имущества Петросяна и Степаненко набирает обороты

Раздел многомиллионного имущества никак не позволит окончательно расстаться самым известным юмористам российской эстрады Евгению Петросяну и Елене Степаненко. В среду, 13 февраля, в Хамовническом суде Москвы прошли очередные судебные слушания, в ходе которых адвокат Петросяна Сергей Жорин предоставил уточненную оценку имущества.
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По словам Жорина, поданная ранее представителем Степаненко оценка имущества оказалась завышена на 15-30%, «поскольку один и тот же человек оценил книги, картины, фарфор, не осматривая предметы».
В свою очередь адвокат Степаненко Елена Забралова заявила, что со стороны Петросяна было представлено экспертное заключение только относительно недвижимости.
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По мнению Забраловой, это как раз в оценочных документах Петросяна цены на недвижимость были указаны выше, чем в тех, что представила Степаненко.
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Ранее Пятый канал рассказывал, как после скандального развода юмористов разворачивается история с дележом их имущества.