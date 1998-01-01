Петросян и Степаненко развелись, но имущество не поделили. Как разворачивается битва

Елена Степаненко больше не станет молчать! Только в программе Пятого канала «Светская хроника» новые подробности скандального развода юмористов, а так же истинная роль молодой помощницы Евгения Петросяна Татьяны в истории с дележом имущества теперь уже бывших супругов.

Брак юмористов был расторгнут Хамовническим районным судом 16 ноября. Елена Степаненко хранила безмолвное молчание, а Евгений Петросян напротив был в хорошем расположении духа. И даже отметил знаменательное событие со своим адвокатом Сергеем Жориным.

Также оперативно разделить имущество, как развестись, скорее всего, не получится. Евгений Петросян и Елена Степаненко за 30 лет брака сколотили многомиллионное состояние! Больше десятка квартир, машины, драгоценности и антиквариат. По словам Сергея Жорина, сторона Степаненко хочет 80% имущества.

— Цифры 80 нигде нет и никогда не было. И ни кем не заявлялась. Это выдумка противоположной стороны, ни на чем не основанная. Нет ни одного документа, что Степаненко просит 80%, и она этого не заявляла, — рассказывает Елена Забралова, адвокат Елены Степаненко.

— Они же в иске написали, что хотят отступить от принципа равенства. Поэтому когда Забралова говорит, что они хотят половину, я, честно говоря, был удивлен. Как можно так откровенно говорить несоответствующие действительности вещи?! — сокрушается правозащитник Петросяна.

Кроме того, Сергей Жорин говорит, что адвокаты Степаненко на одном из заседаний представили опись имущества, в которой отсутствовали самые дорогие картины из совместной коллекции юмористов.

— Елена Григорьевна Забралова так эмоционально выступила и сказала о том, что Степаненко обвинили в краже 40 картин. А на самом деле это было не 40, а 67, то есть я не понял, в чем претензия. Ну, во-первых, в краже ее никто не обвинял. Мы говорили о том, что из описи, которую представила Степаненко в суд, пропало 40 картин самых ценных. И вот сегодня было заявлено, что это не 40, а 67. Я говорю: «Ну, извините!» — комментирует ситуацию Жорин.

— Никакие картины не пропадали, это просто другая сторона ну хотя бы что-то (хочет — Прим. ред.) сказать в интервью. Поэтому такие вещи говорят. У нас наоборот картин оказалось больше, чем было описано. Они не пропали, они находились в хранилище, в квартире на Зачатьевском, которая практически является домом музеем Петросяна. У него там есть специальная комната-хранилище, куда он все сложил их, упаковал. И они все там находились. И говорили, что не хватает около 40 картин, на самом деле — оказалось 60 с лишним, — парирует Забралова.

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Сторона Степаненко заявляет: Евгений Петросян якобы без ведома супруги потратил их совместно нажитые деньги на покупку квартиры для своей помощницы Татьяны Брухуновой.

— Никаких доказательств, что Петросян выводил какие-то совместно нажитые средства, суду не представлены. Видимо, они уже не хотят представлять, так как это не прокатило. То есть так громко заявили, а документально подтвердить не смогли, — отвечает адвокат Петросяна.

Пока идут судебные баталии и борьба между юристами в Москве, Евгений Петросян отправился в Барселону. Поклонники обратили внимание, что и он, и Татьяна Брухунова выложили фотографии из одного и того же дорогого ресторана. Роскошное заведение расположено в центре города на улице Гран-де-Грасия.

29-летняя помощница Евгения Петросяна на одном из федеральных каналов подтвердила, что с 73-летним юмористом их связывают не только рабочие отношения. Чуть позже Татьяна, не стесняясь, начала размешать фотографии своей новой жизни. С подписчиками она поделилась шикарной гардеробной, в которой журналисты насчитали 30 сумок, 40 пар туфель, 24 пары сапог, столько же пар балеток и кед, множество шляп и очков в брендовых оправах.

После опубликованных снимков на странице Брухуновой в социальной сети появились десятки злобных комментариев. Татьяна не выдержала и записала видео.

— Сейчас не самое простое время для меня. Я совершенно не понимаю, по какой причине вдруг началось с новой силой. Но я надеюсь, что это в скором времени закончится, — заявила помощница Петросяна.

Также, по опубликованным журналистами данным, за последние два года Татьяна обзавелась сразу двумя квартирами в центре Москвы общей стоимостью около 280 миллионов рублей!

— Чужое счастье не может не раздражать, — комментирует реакцию на внезапный успех Брухуновой Сергей Жорин.

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