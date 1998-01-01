Обыски прошли в крупнейших агрохолдингах России

, 5:49 33

Сотрудники ФСБ и налоговой работали в 13 российских регионах.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В крупнейших агрохолдингах страны весь день шли обыски — и это событие выглядело рутинной работой, но последствия могут быть самыми серьёзными. Сотрудники ФСБ и налоговой службы работали в Москве и Петербурге, в Ленинградской, Челябинской, Липецкой областях, — всего в 13-ти регионах.

Агрокомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов. Речь может идти о десятках миллиардов рублей! Следствие предполагает, что предприятия в обход закона заключали контракты с «сомнительными» поставщиками. Продукция у них дешевле, правда качество — под вопросом. В итоге страдали потребители.

Предварительно, есть информация о пяти так называемых недобросовестных «площадках» — компании не называются — в офисах изъята коммерческая документация. Мы будем следить за развитием этой истории.

Ранее Пятый канал рассказывал об обысках в псковской редакции «Эха Москвы».

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

6:49
СКР проверит инцидент с UTair, которая вынудила мать инвалидов купить 11 билетов
6:33
Никогда не сдаваться: хоккеисты из Кувейта поразили сердца российских болельщиков
6:21
Любовь к футболу по-итальянски: Фанаты «Лацио» ранили четырех иностранцев ножом
6:15
Медаль «За Отвагу» вернулась к ветерану, спустя 74 года
5:49
Обыски прошли в крупнейших агрохолдингах России
5:33
Любовь в разных формах: Google посвятил главную страницу Дню святого Валентина
5:01
14 февраля — День святого Валентина
4:55
В России планируют покрыть дороги «суперасфальтом»
4:31
«Блаженство и гармония»: Алибасов сразил постельной сценой с Федосеевой-Шукшиной
4:15
Известный коуч рассказал россиянам о том, как надо любить
3:52
Видео: Массовое ДТП произошло на Невском проспекте в Петербурге
3:41
Названа вероятная дата запуска Россией сверхтяжелой ракеты «Дон» на Луну
3:25
Тихо едешь — дорого заплатишь: Минтрас предложил увеличить штрафы на автострадах
2:57
Видео: картину Репина для транспортировки в Третьяковку намотали на огромный вал
2:41
Миссия завершена: в NASA признали гибель марсохода Opportunity
2:17
Президент Молдавии отказался отзывать посла из России
2:02
Балканский циклон показал всю мощь в российских столицах
1:47
Власти Киева обвинили задержанного архимандрита в антиукраинской пропаганде
1:25
Россияне назвали самые романтичные места страны
1:11
«Санта-Барбара» с разделом имущества Петросяна и Степаненко набирает обороты

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама