Обыски прошли в крупнейших агрохолдингах России

В крупнейших агрохолдингах страны весь день шли обыски — и это событие выглядело рутинной работой, но последствия могут быть самыми серьёзными. Сотрудники ФСБ и налоговой службы работали в Москве и Петербурге, в Ленинградской, Челябинской, Липецкой областях, — всего в 13-ти регионах.

Агрокомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов. Речь может идти о десятках миллиардов рублей! Следствие предполагает, что предприятия в обход закона заключали контракты с «сомнительными» поставщиками. Продукция у них дешевле, правда качество — под вопросом. В итоге страдали потребители.

Предварительно, есть информация о пяти так называемых недобросовестных «площадках» — компании не называются — в офисах изъята коммерческая документация. Мы будем следить за развитием этой истории.

Ранее Пятый канал рассказывал об обысках в псковской редакции «Эха Москвы».