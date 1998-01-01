В Крыму проходят обыски в домах предполагаемых террористов

В ФСБ сообщили о обысках в местах жительства троих жителей Крыма по делу об организации и участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

В местах проживания подозреваемых в Красногвардейском районе республики прошли обыски. Другие подробности силовики пока не уточняют.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении данных лиц возбуждены уголовные дела, в рамках которых проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее Пятый канал рассказывал о приговоре боевикам ИГ*, которые планировали теракты и массовые убийства в Москве и Петербурге.

* — запрещены в РФ.