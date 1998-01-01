СМИ: Япония пересмотрит стратегию переговоров с Россией по мирному договору

Япония планирует изменить свой подход к переговорам с Россией по поводу Курильских островов, сообщает агентство Jiji со ссылкой на источники в правительстве.

Изначально японский премьер-министр Синдзо Абэ планировал достигнуть рамочного соглашения по вопросу о Курилах с Владимиром Путиным уже к июню 2019 года, ко времени саммита «Большой двадцатки» в Осаке. По словам издания Jiji, Абэ признал, что к июню соглашение не будет готово, так как встреча 22 января с российским лидером не продемонстрировала значительного прогресса по этому вопросу.

— Прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно в принципе, — сообщил собеседник агентства.

Новый подход, по словам издания, заключается в отказе от намерений решить все в 2019 году. Теперь японское правительство всерьез сомневается, что Абэ справится с подписанием мирного договора с Россией до конца своих полномочий в 2021 году.

Ранее Пятый канал рассказывал об опросе жителей Курил относительно передачи островов Японии.