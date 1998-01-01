Видео: Колокола со свастикой стали причиной скандала в Германии

В Германии разгорается скандал вокруг Евангелической церкви. Священников обвиняют в использовании нацистской символики. Выяснилось, что в более чем 20 храмах по всей стране до сих пор висят колокола со свастикой. Это не понравилось одному из жителей Тюрингии, и он подал заявление в суд.

Истец заявил, что ранее неоднократно просил настоятеля храма прекратить использование таких колоколов, но его просьбу попросту проигнорировали. В суде сейчас решается вопрос, стоит ли рассматривать обвинение. Дело в том, что эти колокола до сих пор считаются исторической ценностью. И свастику могут удалить только по согласованию с комитетом по охране памятников.

Ранее Пятый канал сообщал, что немецкие священники признались в тысячах сексуальных преступлений.