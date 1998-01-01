Видео: Специалисты Роспотребнадзора начнут измерять талии россиян

Роспотребнадзор намерен взяться за талии россиян и следить, чтобы как можно меньше людей страдали ожирением. Для этого в ведомстве планируют изучить опыт стран с самой высокой продолжительностью жизни. В первую очередь Японии. Иметь талию больше 90 сантиметров у мужчин и больше 80 сантиметров у женщин там запрещено законом.

Также не исключено, что присмотрятся в России и к правилам Новой Зеландии. Там людей с высоким индексом массы тела заставляют худеть, потому что они не отвечают нормам национальной политики здравоохранения.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России готовятся к введению новых стандартов питания в школах.