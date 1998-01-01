«Экологическая революция»: Мусоросортировочные комплексы запускают на Урале

В Копейске Челябинской области заработал современный мусоросортировочный комплекс. Он рассчитан на переработку трех тысяч тонн отходов в месяц. Сначала мусор разделят на 15 фракций: стекло, бумага, картон, пластик, металл и прочее. Затем спрессуют в брикеты и продадут.

Предварительная стоимость каждого брикета около 15 тысяч рублей. Дальше — переработка. Стекло, например, расплавят и сделают из него утеплитель. А крошку из пластика применят в том же дорожном строительстве. В экологической революции на Урале разбиралась корреспондент Светлана Свечкарева.

Ранее Пятый канал сообщал об открытии мусоросортировочного комплекса в еще одном регионе — в Нижнем Новгороде.