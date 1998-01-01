СКА-любовь! Петербургские хоккеисты выпустили валентинки для болельщиков

Хоккейный клуб СКА порадовал своих болельщиков валентинками в честь Дня всех влюбленных. На каждой из них был изображен тот или иной хоккеист с признанием в любви, характерным именно для него.
Так, например, голкипер команды Игорь Шестеркин произносить томное «Ты заводишь мои шестеренки», а бомбардир Никита Гусев — «Моя любовь к тебе бьет все рекорды».
Фанаты СКА были очень довольны вниманием спортсменов и поблагодарили клуб за теплые слова:
— Милота😍😍😍 спасибо любимый СКА💙❤
— ❤💙воууу👍🏾СКАшные мимимишности
— Блиииин какие прикольные😍 (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)
Ранее Пятый канал публиковал видеообращение защитника СКА Антона Белова, который поддержал юных хоккеистов из Кувейта.