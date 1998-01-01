В Сочи показали новые вагоны РЖД с душем и сейфом

На Российском инвестиционном форуме в Сочи представили новые вагоны-купе, которые вскоре поступят на службу в Федеральную пассажирскую компанию (входит в РЖД). Изображение обновленных интерьеров публикует РИА Новости.

Проект одноэтажного («2019») и двухэтажного вагонов («2020») вагона разработала российская группа компаний «Трансмашхолдинг». Они представляют собой вагоны-купе с новым интерьером и удобствами.

Интерьер одноэтажного вагона выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в сложенном положении представляют собой комфортный диван с подголовниками, а верхние полки — часть стены. В купе имеется сейф и душевая кабина, в коридоре находится вендинговый автомат.

Двухэтажные вагоны имеют интерьер в сером, бежевом и коричневом тонах. Обеденный стол можно при желании поднять и освободить место, купе также оснащено душевой и туалетом.

Новые вагоны «2019» и «2020» пополнят пассажирский парк РЖД в ближайшие годы.

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