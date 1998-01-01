Airbus прекратит выпускать самые большие пассажирские авиалайнеры А380

Корпорация Airbus прекратит выпуск крупнейших серийных авиалайнеров А380 к 2021 году, сообщает ТАСС. Решение было принято после того, как Emirates сократили заказ на указанный тип самолетов с 162 штук до 123-х.

Гендиректор Airbus Томас Эндерс пояснил, что после решения Emirates у компании не осталось значительного числа невыполненных заказов. Так как усилия по продаже А380 другим компаниям не увенчались успехом, поддерживать производство не имеет смысла и поставки прекратятся к 2021 году.

Согласно существующим договоренностям, Airbus предоставит Emirates еще 14 лайнеров и будет оказывать техническую поддержку эксплуатируемым самолетам.

— Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет, и Airbus конечно будет оказывать полную поддержку операторам A380 , — сообщил Эндерс.

А380 — самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире, размах крыльев его первой модели составляет 79,7 метров, максимальная взлетная масса — 575 тонн, а пиковая вместимость — 853 человека.

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