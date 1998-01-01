Калужский губернатор: «Здравомыслящие женщины» готовы рожать в любых условиях

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг, 14 февраля, заявил, что стимулирование повышения рождаемости в нынешних условиях поможет подтянуть демографию, сообщает РИА Новости.
—
Глава Калужской области отметил, что, помимо прочего, важным моментом является обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, а также гарантированное предоставление жилья.
—
Ранее Пятый канал сообщал, что население России сократилось впервые за десять лет. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.