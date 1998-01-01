Появилось видео задержания в Крыму предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»*

Сотрудники ФСБ рано утром в четверг, 14 февраля, провели обыски по нескольким адресам в Крыму, где, по их данным, проживали члены запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Спецслужбы пришли, в том числе и к предполагаемому организатору подпольной ячейки.

Как сообщила Пятому каналу пресс-служба УФСБ по Республике Крым, в ходе обысков была обнаружена и изъята литература экстремистской направленности, компьютеры и средства связи. Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности террористической организации». Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании в Татарстане в октябре 2018 года лидера российского отделения международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* и главарей региональной ячейки.

* — организация запрещена на территории РФ.