В Красноярске произошло обрушение части жилого дома из-за взрыва газа

В Красноярске произошел взрыв газа в жилом трехэтажном доме на улице Кандагарской, дом 3. В результате ЧП были разрушены стены здания на втором и третьем этажах. Обрушились три квартиры.

ЧП произошло около 21 часа по местному времени в четверг, 14 февраля. О пострадавших и погибших информация пока не поступала. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС — 25 человек, также задействовано семь единиц техники. Сообщается, что удалось спасти 12 человек, из них 2 детей.

По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона на втором этаже.