Пышнотелые модели выступили против штрафов за «неправильную» талию

Идею штрафовать людей за талию свыше 90 сантиметров сравнили с наказанием для больных остеохондрозом, которые медленно ходят. Такое мнение высказала активистка движения бодипозитив и модель plus-size Елена Акукве.
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Женщина также отметила, что штраф — это фактически призыв к общественному порицанию. Таким образом, государство поощряет унижение полных людей из-за проблем со здоровьем.
Ранее Пятый канал сообщал, что Роспотребнадзор заинтересовался опытом Японии, где размер талии граждан ограничен законом.