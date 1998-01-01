Пышнотелые модели выступили против штрафов за «неправильную» талию

Идею штрафовать людей за талию свыше 90 сантиметров сравнили с наказанием для больных остеохондрозом, которые медленно ходят. Такое мнение высказала активистка движения бодипозитив и модель plus-size Елена Акукве.

— Ожирение, когда больше 90 сантиметров в талии, это болезнь. Она может быть вызвана гиподинамией или гормональными изменениями. Гнобить и штрафовать человека за то, что он болен, просто преступление. Это все равно, что наказывать больного остеохондрозом за то, что он медленно двигается или не выходит из дома , — приводит ее слова URA.RU.

Женщина также отметила, что штраф — это фактически призыв к общественному порицанию. Таким образом, государство поощряет унижение полных людей из-за проблем со здоровьем.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роспотребнадзор заинтересовался опытом Японии, где размер талии граждан ограничен законом.