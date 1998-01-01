Вера Брежнева разместила нежное фото с Константином Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в День влюбленных, 14 февраля, разместила нежное фото со своим мужем композитором и продюсером Константином Меладзе.

На черно-белом снимке Вера положила голову на плечо Константину, а он спрятал свое лицо в ее волосах. Фото украшено символическим изображением сердца.

— Люди, любите друг друга, — подписала свою публикацию певица.

Instagram @ververa

Подписчики бурно отреагировали на публикацию. Фото уже набрало почти 250 тысяч просмотров. Большинство пользователей нашли фотографию очень нежной и высказали свои поздравления Вере с Днем святого Валентина.

А комменты некоторых недоброжелателей, прошедшихся по разнице в возрасте пары, остались почти почти незаметными.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Алена Водонаева высмеяла в сети отношения Брежневой и Меладзе.