Вера Брежнева разместила нежное фото с Константином Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в День влюбленных, 14 февраля, разместила нежное фото со своим мужем композитором и продюсером Константином Меладзе.
На черно-белом снимке Вера положила голову на плечо Константину, а он спрятал свое лицо в ее волосах. Фото украшено символическим изображением сердца.
Подписчики бурно отреагировали на публикацию. Фото уже набрало почти 250 тысяч просмотров. Большинство пользователей нашли фотографию очень нежной и высказали свои поздравления Вере с Днем святого Валентина.
А комменты некоторых недоброжелателей, прошедшихся по разнице в возрасте пары, остались почти почти незаметными.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Алена Водонаева высмеяла в сети отношения Брежневой и Меладзе.