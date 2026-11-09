Горло заросло волосами: московские врачи столкнулись с редким осложнением

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Мужчина обратился за помощью из-за постоянного кашля и ощущения, будто в дыхательных путях что-то мешает.

У россиянина выросли волосы в горле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У мужчины начали расти волосы в горле после операции

Московские врачи помогли 49-летнему мужчине, у которого после операции в горле начали расти волосы длиной до пяти сантиметров. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Пациент обратился в НИКИО имени Свержевского с кашлем и постоянным ощущением инородного тела, из-за которого ему было неприятно дышать и глотать.

Ранее мужчине в одной из региональных больниц удалили опухоль гортани. После операции он некоторое время дышал через трахеостому — специальное отверстие в шее. Позже его закрыли участком собственной кожи пациента.

Со временем в пересаженной коже начали расти волосы. Как объяснила руководитель оториноларингологического отделения № 7 Елена Кирасирова, это редкое, но возможное последствие закрытия трахеостомы кожным лоскутом.

Врачи провели операцию в несколько этапов. Сначала они удалили участок кожи вместе с волосяными луковицами, а затем временно снова сформировали трахеостому. Позже трубку убрали, и отверстие самостоятельно затянулось.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Кашель и неприятные ощущения, которые беспокоили его ранее, больше не беспокоят.

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