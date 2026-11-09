«Превратилась в котика»: ученые нашли необычный силуэт на Солнце

ИКИ РАН: корональная дыра на Солнце имеет форму кота

Очертания корональной дыры на Солнце напоминают силуэт кота. Необычную форму удалось рассмотреть на снимках после поворота изображения. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», — отметили ученые.

Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/lpixras

Несмотря на название, настоящей дыры на поверхности звезды нет. Корональная дыра представляет собой область солнечной атмосферы, где плазма имеет меньшую плотность и температуру, чем вокруг. Поэтому на снимках в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах такие участки выглядят темными.

При этом корональные дыры влияют на космическую погоду. Из них в межпланетное пространство уходят потоки солнечного ветра — заряженных частиц, движущихся с высокой скоростью. Когда такой поток достигает Земли, он может вызвать возмущения магнитного поля и магнитные бури.

Эта корональная дыра также представляет интерес из-за своих размеров. Ранее ученые сообщили, что ее поперечный размер составляет около миллиона километров, что делает ее одной из крупнейших подобных областей на Солнце в 2026 году.

По прогнозам специалистов, поток солнечного ветра от корональной дыры должен был достичь Земли в ночь с 6 на 7 ноября. Ожидалось, что связанная с ним геомагнитная активность может сохраняться не менее пяти суток.

Точную силу магнитных бурь заранее определить сложно. Она зависит от характеристик солнечного ветра, который достигнет Земли. Ученые допускали как несколько дней магнитных бурь, так и отдельные периоды геомагнитных возмущений.

По предварительным прогнозам, полная стабилизация магнитного поля Земли ожидается не раньше 13–14 ноября.

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