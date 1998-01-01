Видео: Почему во дворце графа Строганова нет портрета его первой жены

Вдоль главной петербургской улицы, Невского проспекта, по-прежнему стоят княжеские и графские дворцы, полные художественных сокровищ и скелетов в шкафах. Например, дворец графа Александра Сергеевича Строганова, предводителя петербургского дворянства, построенный для него царским архитектором Бартоломео Растрелли.

Говорят, что его первую жену Анну Воронцову отравили. В доме даже не осталось ее портрета. Подоплека, вроде бы была, политической — Анна Михайловна была крестницей и сторонницей Петра III, в то время, как Александр Сергеевич относился к лагерю Екатерины II. Но причина могла быть и сугубо прозаической — князя Трубецкого подозревают в том, что он расчистил место рядом со Строгановым для своей дочери Екатерины.

Трудно сказать, кто был виноват в том, что Александр Сергеевич и Анна Михайловна начали ссориться. Но окружающие им точно «помогли» — злые языки начали распространять оскорбительные анекдоты о неверности Анны Строгановой, муж начал ее поколачивать и в 1764 году они разъехались. Но дело о разводе тянулось пять лет, так что неожиданная смерть Анны Михайловны выглядит как решение проблемы, потому что Александр Сергеевич женился на Екатерине Трубецкой.

Мы не знаем, изменяла ли ему Анна, но вот Екатерина спустя несколько лет ушла от него к Римскому-Корсакову, не композитору — бывшему фавориту Екатерины II, ну а бывший муж дал ей содержание и оставил имение.

С именем графа Строганова связано строительство знаменитого Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Архитектор Андрей Воронихин был крепостным Строганова и вольную получил в связи со своими достижениями, а не потому что был близким другом Павла Строганова — сына своего барина от второго брака, вместе с которых он учился в Европе, естественно, за счет Строгановых. А уж в друзьях Павел был разборчив — в их число входи и император Александр I, что не мешало Строганову быть очень либеральным графом. Павел родился в Париже, взрослел и учился там во время французской революции, был якобинцем, членом «Клуба друзей закона».

В Строгановском дворце уже в 1919 году был открыт один из первых советских музеев. Вряд ли за заслуги перед революцией как таковой, но хозяева бы не удивились.