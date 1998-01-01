Прямые поставки газа из России помогут Китаю в противостоянии с США

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел в Пекине переговоры с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем. На встрече была затронута тема подготовки к началу поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает «Экономика сегодня».

Алексей Миллер отметил, что сейчас строительство газопровода опережает график. «Газпром» готов начать поставки голубого топлива в Китай раньше, чем было намечено — с первого декабря 2019 года.

Стороны также не обошли вниманием и другие проекты, среди которых поставки российского газа в Китай с Дальнего Востока и по «западному» маршруту.

— Сила Сибири» считается восточным маршрутом. Что касается альтернативных путей поставок газа в Китай, то они идут из-за океана, а такой газ, во-первых, оказывается дороже в большинстве случаев, а во-вторых, зависит от надежности морских коммуникаций. В условиях обострения военно-политической ситуации в Южно-Китайском море, где усиливается конфликт Китая с США, о надежности говорить сложно, поэтому для Пекина очень важно иметь прямые поставки. Именно поэтому Китай заинтересован в новых маршрутах поставок газа из России , — прокомментировал ситуацию преподаватель финансового университета РФ Станислав Митрахович.

Сегодня существует три обсуждаемых или реализуемых маршрута поставок российского газа в Китай. Первый из них — это достраиваемый газопровод «Сила Сибири», или так называемый восточный маршрут, он заходит в КНР с северо-восточной части. Маршрут номер два известен как «Алтай» или «Сила Сибири-2». Третий маршрут предполагает поставки со стороны Хабаровска и Владивостока. Его реализация способна подтолкнуть к развитию и нашу газовую отрасль, параллельно решив ряд проблем с газификацией дальневосточного региона.

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