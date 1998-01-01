В России надеются договориться о транзите газа через Украину с новыми игроками

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Весной власть в Киеве может полностью смениться, оставит свой пост и переговорщик от Евросоюза.

Фото: www.globallookpress.com

Российские эксперты оптимистично оценивают шансы заключить контракт на транзит газа через Украину до конца 2019 года, когда истечет срок ныне действующего. Новый раунд переговоров запланирован на май. Как отметил в интервью «Экономике сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, 31 марта на Украине пройдут президентские выборы, по итогам которых может смениться как команда переговорщиков, так и сама позиция Киева по газовому вопросу.

Весной сменится переговорщик и в Евросоюзе — курирующий трехсторонние переговоры замглавы Еврокомиссии. Марош Шефчович весной оставит свой пост и вернется в Словакию, чтобы баллотироваться в президенты Словакии. Неизменной останется только потребность Европы в российском газе. Кроме того, в конце 2019 года будет введен в эксплуатацию «Северный поток — 2».

— Условие Москвы простое: если в Европе высок спрос на газ Российской Федерации, и его не способны удовлетворить обходные газопроводы, будет повышаться прокачка по украинской трубе. Если спрос снижается, украинский маршрут остается невостребованным. Есть другой путь — Киев должен предоставить Москве такие ставки за транзит, которые были бы более выгодны, чем прокачка по двум трубам «Северного потока»— пояснил эксперт.

Однако, по мнению Юшкова, Украина просто не сможет пойти на такие условия, по той простой причине, что расстояние от Ямала по дну Балтийского моря до Германии короче, чем через Украину.

Ранее, как сообщал Пятый канал, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях.

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