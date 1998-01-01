Шведские ученые озвучили новую версию гибели группы Дятлова

Шведские ученые выдвинули новую версию в деле о гибели девятерых членов группы Дятлова. По мнению специалистов, версия со сходом лавины не выглядит правдоподобной.

К такому выводу исследователи пришли, установив свою палатку на том же месте, что и «дятловцы» — как оказалось, при таком расположении лагеря лавине было бы негде набрать необходимую скорость.

По мнению ученых, причиной загадочной гибели туристической группы в 1959 году стали погодные условия. Эксперты полагают, что группа Дятлова попала в бурю на горе Холтчахль, что и привело к трагическим последствиям.