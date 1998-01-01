Российский боец Bellator Харитонов рассказал о самочувствии после удара в пах

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал изданию Sport 24 травму, которую получил на турнире Bellator 215 в США. Спортсмен был очень немного словен.

— Жить буду , — ответил Харитонов на вопрос о самочувствии.

Тренер бойца Руслан Кривуша заявил, что его подопечный после удара в пах не может выпрямить левую ногу. По его словам, американец попал ногой в неудачное место защитного бандажа неумышленно, а в силу своеобразной техники.

Ранее Пятый канал публиковал момент удара Митриона в пах Харитонова на турнире Bellator 215. На кадрах видно, как россиянин страдает от боли. Его госпитализировали, а поединок пришлось прервать.