Ниже пояса: бой Харитонова на Bellator 215 прервали из-за болезненного удара в пах

Поединок российского бойца ММА Сергея Харитонова с американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 215 прервали в первом раунде из-за удара в пах, от которого первый серьезно пострадал.

Болезненный лоукик произошел на первых секундах боя, Харитонов повалился на настил и не смог продолжить поединок. После этого его госпитализировали, а поединок признали несостоявшимся.

После инцидента американец заявил, что крайне раздосадован, и принес извинения Сергею и его поклонникам.

В октябре 2018 года Харитонов на турнире Bellator 207 отправил в нокаут американца Роя Нельсона в первом раунде, после чего угодил в ДТП.