Умер актер, сыгравший Гитлера в фильме «Бункер»

Премьерный выпуск «Неспроста. Приметы, связанные с животными»

Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!

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