Умер актер, сыгравший Гитлера в фильме «Бункер»

В Цюрихе скончался швейцарский актер Бруно Ганц, известный по ролям Адольфа Гитлера, сообщает Faz.net.
Артист умер 15 февраля в возрасте 77 лет. Ганц известен широкой публике благодаря исполнению ролей вождя Третьего рейха.
Bruno Ganz, einer der größten Schauspieler unserer Tage, ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Er arbeitete mit den bedeutendsten Regisseuren zusammen, prägte klassische und zeitgenössische Rollen: https://t.co/3wSChTZ88T— FAZ.NET (@faznet) 16 февраля 2019 г.
В 1970-х актер сыграл в фильме «Небо над Берлином». Российский зритель знаком с Ганцем по роли Гитлера в фильме «Бункер», который повествует о последних днях фюрера.
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