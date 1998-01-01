Стало известно последнее слово Сергея Юрского

, 14:57 Видео 385

Дочь народного артиста рассказала «Светской хронике», что сердце ее отца остановилось «в одну секунду», несмотря на все усилия врачей и родственников.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович, Пятый канал

Тема:
Скончался Сергей Юрский 22

Кумир нескольких поколений, выдающийся актер, но при этом скромный интеллигент. Таким запомнился коллегам и поклонникам Народный артист РСФСР Сергей Юрский. Он ушел из жизни рано утром 8 февраля.

— Его здоровье сильно ухудшилось. У него был сахарный диабет, вирус — все это вместе. Он очень ослаб, все это вместе, мы все делали, но мгновенно, в одну секунду остановилось сердце. Это произошло дома. Последнее его слово было «Наташа», — рассказывает дочь Сергея Юрского Дарья в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

— Мы прожили с моим мужем 50 с лишним лет, — говорит Наталья Тенякова, жена артиста.

Карьера Юрского в кино была блистательной. Свой творческий путь он начинал со съемок в массовке, но режиссеры быстро разглядели талант молодого актера, и в 26 лет Сергей уже сыграл главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». Эта работа стала путевкой в большой кинематограф.

Фильмы «Республика ШКИД» и «Место встречи изменить нельзя» с участием актера стали знаковыми для нескольких поколений. А роль великого комбинатора в «Золотом теленке», по мнению поклонников, — судьбоносная для Юрского.

«Закончился период Юрский» — Шнуров посвятил стих умершему актеру

Артист был органичен и на съемочной площадке, и на сцене. В столицу Юрский переехал в 1978 году и с тех пор служил в театре имени Моссовета. За 40 лет он сыграл в сотнях постановок и даже выступил как режиссер.

— Он был классным. Но самое главное, что он никогда не зазнавался. Никогда: «Я гений, я великий». Нет! В нем этого не было ни капли, ни на грош! — вспоминает Александр Голобородько.

Сергей Юрский был дважды женат. Его второй супругой стала Наталья Тенякова. У них родилась дочь Дарья, впоследствии тоже актриса. Союз Сергея и Натальи состоялся не только в жизни, но и в кино. Зрители до сих пор помнят простых, но таких близких дядю Митю и бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби». Они гениально сыграли пожилую пару, при этом Сергею не было и 50 лет, а Наталье — только 40.

Птиц для знаменитой сцены из фильма съемочной группе подарил Юрий Шмелев. У заводчика несколько десятков голубей самых разных пород. Он вспоминает, что Сергей Юрский на съемочной площадке всегда вживался в образ так, что ему верили с первой секунды.

— Вот все его фильмы и «12 стульев», которые я посмотрел, и «Республика Шкид», и те же «Любовь и голуби» — там вообще поразительно. Я, честно говоря, не мог даже узнать, вот он так изобразил отлично человека.

Сергей Юрский работал до последних дней. Вскоре он должен был играть в спектакле «Ресепшн», который поставил сам. Но не успел, сердце артиста остановилось. Прощание с актером состоялось в театре Моссовета 11 февраля.

Тема:
Скончался Сергей Юрский 22
12 февр
«Он был честен всю жизнь!» — в Москве простились с Сергеем Юрским
11 февр
Актер Евгений Стеблов упал в обморок во время прощания с Юрским
11 февр
Видео: В театре Моссовета проходит церемония прощания с Сергеем Юрским
11 февр
В Москве простятся с Сергеем Юрским
10 февр
Талант без границ: Каким запомнят зрители Сергея Юрского — видео
9 февр
«Наше национальное достояние» — худрук БДТ Андрей Могучий о Сергее Юрском
8 февр
«Закончился период Юрский», — Шнуров посвятил стих умершему актеру
8 февр
«Великий актер и великий человек»: Максим Виторган о Сергее Юрском
8 февр
Кому достанется наследство после смерти Сергея Юрского
8 февр
«Он сделал нас лучше» — Актриса Светлана Крючкова о Сергее Юрском

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

23:24
Рок-музыкант Оззи Осборн выписался из больницы
23:20
«Братья и сестры, депортируют!»: Украина высылает канонического архимандрита
22:59
В Госдуме жестко отреагировали на условия США для снятия санкций с России
22:55
Профессор Вячеслав Владимирцев умер в Москве
22:46
«Русская интерпретация» — китаевед о «траурных мишках» из роз
22:35
О чем говорили Путин и Лукашенко во время официальных переговоров — видео
22:23
«Печально» — Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС — видео
22:11
Бывший российский хоккеист Юрий Бабенко похвалил юных кувейтских спортсменов
21:57
Продюсер сирийских историй BBC признался в распространении фейков о химатаках
21:32
Стало известно, где Путин выступит с посланием Федеральному собранию
21:17
«Досвидос!»: Украинскую журналистку выгнали из студии канала «Россия 1» — видео
20:57
Сахалинцы устроили флешмоб в поддержку юных хоккеистов из Кувейта
20:48
18-летний владелец «перевернутых Жигулей» хочет встретиться с Илоном Маском
20:34
«Я за тобой прилечу»: Катя Лель рассказала о встрече с блондином-инопланетянином
20:20
В Останкино произошел пожар — видео с места
20:13
Более 20 военных погибли при взрыве в Иране
19:51
«Путин пытается разбить единство НАТО»: Госсекретарь США Майкл Помпео
19:41
Видео: В огне Австралия и Новая Зеландия — в водоемах рыба сварилась заживо
19:29
Ирина Шейк устроила патриотичную фотосессию в бикини и шапке-ушанке с гербом РФ
19:19
Будущего ребенка Меган Маркл воспитают отдельно от детей Кейт Миддлтон

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама