Стало известно последнее слово Сергея Юрского

Кумир нескольких поколений, выдающийся актер, но при этом скромный интеллигент. Таким запомнился коллегам и поклонникам Народный артист РСФСР Сергей Юрский. Он ушел из жизни рано утром 8 февраля.

— Его здоровье сильно ухудшилось. У него был сахарный диабет, вирус — все это вместе. Он очень ослаб, все это вместе, мы все делали, но мгновенно, в одну секунду остановилось сердце. Это произошло дома. Последнее его слово было «Наташа», — рассказывает дочь Сергея Юрского Дарья в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

— Мы прожили с моим мужем 50 с лишним лет, — говорит Наталья Тенякова, жена артиста.

Карьера Юрского в кино была блистательной. Свой творческий путь он начинал со съемок в массовке, но режиссеры быстро разглядели талант молодого актера, и в 26 лет Сергей уже сыграл главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». Эта работа стала путевкой в большой кинематограф.

Фильмы «Республика ШКИД» и «Место встречи изменить нельзя» с участием актера стали знаковыми для нескольких поколений. А роль великого комбинатора в «Золотом теленке», по мнению поклонников, — судьбоносная для Юрского.

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Артист был органичен и на съемочной площадке, и на сцене. В столицу Юрский переехал в 1978 году и с тех пор служил в театре имени Моссовета. За 40 лет он сыграл в сотнях постановок и даже выступил как режиссер.

— Он был классным. Но самое главное, что он никогда не зазнавался. Никогда: «Я гений, я великий». Нет! В нем этого не было ни капли, ни на грош! — вспоминает Александр Голобородько.

Сергей Юрский был дважды женат. Его второй супругой стала Наталья Тенякова. У них родилась дочь Дарья, впоследствии тоже актриса. Союз Сергея и Натальи состоялся не только в жизни, но и в кино. Зрители до сих пор помнят простых, но таких близких дядю Митю и бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби». Они гениально сыграли пожилую пару, при этом Сергею не было и 50 лет, а Наталье — только 40.

Птиц для знаменитой сцены из фильма съемочной группе подарил Юрий Шмелев. У заводчика несколько десятков голубей самых разных пород. Он вспоминает, что Сергей Юрский на съемочной площадке всегда вживался в образ так, что ему верили с первой секунды.

— Вот все его фильмы и «12 стульев», которые я посмотрел, и «Республика Шкид», и те же «Любовь и голуби» — там вообще поразительно. Я, честно говоря, не мог даже узнать, вот он так изобразил отлично человека.

Сергей Юрский работал до последних дней. Вскоре он должен был играть в спектакле «Ресепшн», который поставил сам. Но не успел, сердце артиста остановилось. Прощание с актером состоялось в театре Моссовета 11 февраля.