Видео: Церемония закрытия игр «Дети Азии» прошла на Сахалине

Первые международные игры «Дети Азии — 2019», стартовавшие на Сахалине 9 февраля, завершились в субботу, 16 февраля. На острове прошла торжественная церемония закрытия, в которой приняли участие знаменитые танцоры, спортсмены и музыканты.

Попрощаться с участниками турнира на стадион пришли тысячи сахалинцев. Они не упустили возможности в очередной раз поддержать полюбившиеся команды аплодисментами и зажигательными танцами.

Праздник начался с выступления известного якутского ансамбля «Гулун», продолжили концертную часть коллективы балета на льду из Москвы и Санкт-Петербурга. Перед зрителями развернулось настоящее шоу. Звучали патриотичные песни, выступали лучшие танцевальные коллективы и фигуристы. Праздничная программа не оставила равнодушными ни кого из тех, кто в этот день пришел на стадион.

После состоялась торжественная церемония награждения победителей. Звучали поздравления и слова благодарности всем участникам и организаторам турнира. Спортсменов похвалили за волю к победе, тренеров — за профессионализм и наставничество, судей — за честность и объективность, волонтеров — за внимание и заботу.

Музыкальным подарком для зрителей стало выступление знаменитого российского певца Влада Топалова. Он порадовал гостей концерта, исполнив популярные хиты из своего репертуара. Кадрами с церемонии он поделился также в своем Instagram.

Первые международные спортивные игры «Дети Азии — 2019» стартовали 9 февраля. За победу в турнире боролись около 1500 спортсменов из 20 стран мира. Причем некоторые из них увидели снег впервые. Цель проводимых соревнований — пропаганда идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества.

Ранее Пятый канал рассказал, как сахалинцы поддерживали юных хоккеистов из Кувейта.