Сахалинцы устроили флешмоб в поддержку юных хоккеистов из Кувейта

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Жители острова поддержали молодых спортсменов из Кувейта на международном турнире «Дети Азии».

Фото: Дирекция игр «Дети Азии»

Весь Сахалин поддерживает юных хоккеистов из Кувейта на международном турнире «Дети Азии». В дни соревнований в сети набрал популярность хэштег #GoKuwait. Команду даже наградили специальными медалями «За волю к победе».

Болельщики понимают: команде нужна поддержка как никогда, поэтому каждый бросок по воротам они встречают бурными аплодисментами. За все время игр команда пропустила 219 шайб — выходить на лед молодым хоккеистам было особенно сложно. Но они не сдавались. Заручившись теплой поддержкой интернет-пользователей, спортсмены из Кувейта сыграли заключительный матч с Японией, которая забросила в ворота арабов 54 шайбы.

Однако это только начало. Дети из солнечного Кувейта недавно начали играть в хоккей. Их тренер честно признался, что ребята из команды встали на коньки меньше месяца назад, а снег, наверное, и вовсе впервые увидели только на Сахалине. Ребята не побоялись проявить себя на крупном международном турнире и помериться силами с серьезными противниками. Участие в соревнованиях «Дети Азии» — уже заявка на успех. Освоить новый вид спорта — это первый шаг, дальше — победы на международной арене. У юных хоккеистов все впереди. Тем более, они уже увезли с собой ценный приз — внимание и любовь болельщиков.

Удачи в дальнейших соревнованиях им пожелал и российский хоккеист Павел Буре.

— Молодцы, что занимаются хоккеем, пусть стараются и все получится. Привет Кувейту, — написал он.

Спортсмены со всех уголков мира уверены: у ребят из Кувейта обязательно все получится. Главное — не сдаваться.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Сахалине стартовали международные игры «Дети Азии». На острове собрались около полутора тысяч спортсменов из 20 стран. В борьбу вступили лыжники, хоккеисты и представители шорт-трека.

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