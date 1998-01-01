«Демонстрирует свое уродство»: Политолог о словах актрисы Роговцевой про россиян

, 16:40 Эксклюзивное интервью 40

По мнению Богдана Безпалько, у актрисы — налицо деформация личности. Звезда фильма «Вечный зов» заявила, что украинцам нужно «изолироваться» от россиян.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Старостенко

Политолог Богдан Безпалько прокомментировал Пятому каналу высказывание Народной артистки СССР Ады Роговцевой о том, что украинцам необходимо «изолироваться» от россиян.

По мнению эксперта, женщина привыкла быть в центре внимания как актриса, а это определенная деформация личности.

— Во-вторых, человек воспринял идеологию украинского национализма, с присущей ей русофобией, ненавистью к России, в том числе к тому, что теперь относится к территории нынешней Украины. Она добросовестно транслирует ее дальше, совершенно искренне, считая при этом себя правой, — сказал он.

При этом Роговцева «совершенно не задумывается, что эта идеология ненависти, которая никогда ничего путного не построила».

— Она демонстрирует свое собственное уродство, — подытожил эксперт.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что, по мнению народной артистки СССР Ады Роговцевой, россияне всегда смотрели свысока, на украинцев, как на «младшего брата». Более того, жителей России приучили считать украинцев «вымышленным народом».

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