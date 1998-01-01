Звезда «Вечного зова» считает необходимым украинцам «изолироваться» от россиян

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Народная артистка СССР Ада Роговцева заявила, что жителей России приучили считать украинцев «вымышленным народом».

Фото: РИА Новости / Сергей Старостенко

Народная артистка СССР, уроженка Украины, Ада Роговцева считатет, что народу ее страны необходимо изолироваться от россиян, так как те, якобы десятилетиями относятся к ним снисходительно и их приучили считать ее соотечественников «вымышленным народом» с «выдуманной речью».

По ее словам, именно то, что она никогда не позволяла к себе «снисходительно» относиться и прекрасно разговаривала на русском языке, позволило ей чувствовать себя в России уверенно, когда работала там. А вот на украинцев в целом, как Роговцева считает, россияне всегда смотрели свысока, как на «младшего брата».

— Они считают, что Крым русский и Севастополь «русский город» — это укоренялось не один десяток лет. Их можно переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них, — заявила звезда советского кино в интервью украинскому изданию Zik.ua.

Она отметила, что мечтает о жизни своего правнука, которому сейчас 4,5 месяца в европейской стране, коей и должна стать в будущем Украина, добавив, что президент (Петр Порошенко — прим.ред.) поднял авторитет страны в мире. Также Роговцева в интервью активно ратовала за переход телевидения, радио и спектаклей на украинский язык.

Ада Роговцева является звездой советского и российского кинематографа. Ее самые известные роли в фильмах «Вечный зов», «Расплата», «Адмиралъ» и «Тарас Бульба» давно уже стали классикой. После так называемой «революции достоинства» актриса встала на сторону новых веяний в Незалежной.

— Нельзя к заявлениям старых людей относиться серьезно, — прокомментировал ФАН заявление Роговцевой российский музыкант и певец Юрий Лоза.

По его слова, актриса уже пожилая женщина, к высказываниям которой нельзя относиться серьезно в силу возраста.

Со своей стороны, Россия неоднократно подчеркивала, что не является участником внутренних конфликтов на Украине, полностью открыта к сотрудничеству с соседом и отрицает регулярно поступающие заявления со стороны Киева в никем не доказанной «агрессии».

В то же время, как рассказывал ранее Пятый канал, на Украине продолжается активная кампания по вытеснению всего русского — начиная от патриотического воспитания молодежи в духе нацистских школ до вытеснения Русской православной церкви (РПЦ). Так, накануне после своего выступления в Конгрессе США о притеснении православия в Незалежной был лишен гражданства и депортирован в Америку архимандрит канонической церкви — Православной церкви Украины (ПЦУ).

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