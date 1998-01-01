Модные тренды 2019: Дизайнеры представили коллекции на Неделе моды в Лондоне

В Лондоне прошла Неделя моды, на которой дизайнеры со всего мира представили новые коллекции одежды, задавая главные тренды будущего сезона.

Площадкой для проведения одного из главных событий fashion-индустрии в очередной раз стал знаменитый Сомерсет Хаус на берегу Темзы. В показе приняли участие более 200 известных модельеров, которые прошли жесткий отбор.

Неделя моды в Лондоне считается самым доступным и в то же время самым новаторским мероприятием подобного уровня. В ней участвуют не только всемирно известные Дома моды, но и начинающие дизайнеры, а также демократичные бренды. Молодые художники стремятся заявить о себе и представить собственные коллекции на знаменитом показе.

Британская Неделя моды проводится дважды в год: в сентябре и феврале. Гости мероприятия могут первыми познакомиться с главными тенденциями весенне-летнего и осенне-зимнего периода.

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