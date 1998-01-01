«Я в тренде»: Юрий Лоза прокомментировал стихотворение Сергея Шнурова о себе

, 20:41 Эксклюзивное интервью 82

Автора «Маленького плота» новое творчество лидера группировки «Ленинград» только рассмешило.

Фото: www.globallookpress.com

Лидер рок-группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередное стихотворение музыканту и композитору Юрию Лозе. В свойственной ему манере он поиронизировал над комментариями автора песни «Маленький плот» по поводу различных событий в стране и мире.

 Мы не ждали, но пришла подмога,

— Комментатором всего вдруг стал Лоза!

— По любым вопросам вездесущий Юра

— Замечательно большой специалист!

— И как прежде он на маленьком плоту,

— Регулярно поставляет *****.

— Да и я такой же *******. Только чуть размером больше плот— написал Шнуров.

На просьбу Пятого канала прокомментировать новый творческий продукт Шнурова, Лоза рассмеялся.

— Мне 65 лет, и мне посвящают стихи — это же здорово, я считаю, — рассказал он. — С другой стороны, я никогда не относился к тому, что делает Шнуров, как к стихам. Стихи в моем понимании, это то, что писали Пастернак, Бродский, Пушкин, а Шнуров писал всегда стишки.

По этой причине певец не намерен как-то реагировать на это.

— Откровенно — если люди посвящают мне стихи — значит, приятно, я в тренде. Просто снисходительно нужно относится к этим ребятам, которые пытаются что-то рифмовать. Кто такой Шнуров? Смешно же: с позиции моего опыта, возраста, знаний мне читать-то их не по чину, — отметил он.

Как рассказывал Пятый канал, ранее Шнуров посвятил сатирическое стихотворение участникам конфликта — магистру игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю и главреду программы «Кто хочет стать миллионером?» Илье Беру.

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