«Я в тренде»: Юрий Лоза прокомментировал стихотворение Сергея Шнурова о себе

Лидер рок-группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередное стихотворение музыканту и композитору Юрию Лозе. В свойственной ему манере он поиронизировал над комментариями автора песни «Маленький плот» по поводу различных событий в стране и мире.
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На просьбу Пятого канала прокомментировать новый творческий продукт Шнурова, Лоза рассмеялся.
— Мне 65 лет, и мне посвящают стихи — это же здорово, я считаю, — рассказал он. — С другой стороны, я никогда не относился к тому, что делает Шнуров, как к стихам. Стихи в моем понимании, это то, что писали Пастернак, Бродский, Пушкин, а Шнуров писал всегда стишки.
По этой причине певец не намерен как-то реагировать на это.
— Откровенно — если люди посвящают мне стихи — значит, приятно, я в тренде. Просто снисходительно нужно относится к этим ребятам, которые пытаются что-то рифмовать. Кто такой Шнуров? Смешно же: с позиции моего опыта, возраста, знаний мне читать-то их не по чину, — отметил он.
Как рассказывал Пятый канал, ранее Шнуров посвятил сатирическое стихотворение участникам конфликта — магистру игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю и главреду программы «Кто хочет стать миллионером?» Илье Беру.