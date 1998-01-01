Без детей в голове: Как при «дележке» своих чад, родители забывают о самом главном

, 7:27 Репортаж 34

Верховный суд разъяснил порядок проживания детей при разводе родителей.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Алексей Панин 30

За последние годы сложилась своеобразная судебная практика, которая определяла порядок проживания сыновей и дочерей после развода.

Все мы знаем, что права и обязанности по отношению к ребенку у папы и мамы одинаковы. Но, родители, претендующие на своих чад, часто сочиняют иски с невероятными требованиями и правилами. Например, строгие встречи по расписанию в специально установленных местах и под особым присмотром. В итоге в дело пришлось вмешаться Верховному суду. Который четко сказал, что подобные споры должны решаться только в интересах детей, а не родителей.

В квартиру Лариса Копьева стучится каждый день. Опять не открывают. Уже бы давно она забыла сюда дорогу, но там за дверью ее ребенок. Она помнит его таким — с постоянной улыбкой на лице. Когда Стасику был год его отец бросил семью. Сын жил с мамой два года, но в декабре 2017-го Вадим забрал ребенка из детского сада и больше мать его не видела.

— Сейчас существует такая странная судебная практика, что не важно, с кем до этого в течение пяти лет проживал ребенок. Суд руководствуется тем, с кем находится в данный момент ребенок, с тем его и оставляют, — рассказывает Лариса Копьева, мать Станислава.

Пока суд разбирал дело, ребенок оставался у отца. В январе вынесли решение — Стас должен жить с матерью. Но его никто не отдает, а термина «семейное похищение» в законодательстве нет. Юристы разводят руками, это Ларисе еще повезло, что суд принял ее сторону, все чаще бывает наоборот.

— Они опираются на заключение органов опеки или попечительства, или на свое мнение. Мы получаем парадоксальные заключения, когда полуторагодовалые дети остаются с отцом, — поясняет Татьяна Старикова, советник Федеральной Палаты Адвокатов.

Когда родители не могут договориться, страдают всегда дети, говорят психологи. Заикание, расстройства психики, ребенок впадает в депрессию, винит себя или вовсе — принимает чью-то сторону.

— Для ребенка иногда даже выгодно бывает сделать одного из родителей виноватым. Тем более, когда мама говорит, что это отец их предал, он бросил. А еще чаще говорят, что папа хочет отобрать ребенка у матери. Родители забываются, это чудовищная травма для ребенка, — объясняет психолог Влада Титова.

Вот статистика. За прошлый год в России зарегистрировали почти 967 тысяч браков и 647 тысяч разводов. Наша страна, начиная с 2012 года, на первом месте в мире по количеству разводов. И если в 10-м году брак расторгали 52% пар, в последние три года показатель заметно вырос. До 67%. Говорят, что в 2020-м году восемь из 10 семей будут распадаться.

Страшно представить, сколько детей страдают. И это еще только дети, рожденные в браке, вот в таких парах, которые официально регистрируют свой союз в ЗАГСе. Статистику по гражданским бракам никто не ведет. Вот уж что действительно «горько».

С дочерью Алексей теперь видится раз в две недели. Жена ушла от него, бросила с дочкой, а потом по известной схеме забрала ее из садика и держит взаперти. Мать сутками на работе, ребенок с бабушкой, которая изо всех сил убеждает внучку — отец никто, и звать его никак.

— Я вызывал сотрудников полиции, они приезжали, никого нет, я писал заявление. Действий не было сделано никаких, — говорит Алексей Будин.

И от таких переделов не застрахован никто, никакие деньги и имена не гарантируют того, что ребенок останется с тобой. Достаточно вспомнить, как делили имущество и детей Яна Рудковская и Виктор Батурин, Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров, Алексей Панин и Юлия Юдинцева и многие другие.

Алексей Панин выиграл процесс против бывшей супруги за право оставить себе родную дочь.

— В суде у нас все прекрасно, а вот дальше могут прятать, не пускать, говорить, что ребенок болен, он не хочет видеться. И мы ничего не можем с этим поделать, к сожалению, — поясняет адвокат Александр Добровинский.

Юристы, ведущие «звездные» дела правы, ситуация в судах все-таки меняется. Так недавно Верховный суд, решая, кто и сколько должен видится с малышом, учел и отдаленность дома отца от дома матери, и режим работы экс-супругов, и даже уточнил список родственников, чьи дни рождения ребенок сможет посещать. Но все равно это лишь полумеры. А решение корня проблемы — знают только дети.

— Мама решила схематично нарисовать ребенку вот такой рисунок. Где он в центре находится. Ребенок сказал, я так не хочу, — рассказывает психолог Влада Титова.

И нарисовал свое видение семьи, которое сильнее всех судов и законов, как бы банально и по-детски это ни звучало. Семьи, в которой родители не только крепко держат за руки ребенка, но и друг друга.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Рита Дакота простила измены Владу Соколовскому ради дочери.

Тема:
Алексей Панин 30
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