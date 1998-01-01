Законодательный бурелом: За сбор валежника в России до сих пор наказывают

, 11:57 Репортаж 50

Жители российских сел не понимают, что изменилось в законодательстве с 1 января.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Ищут лесничие, ищет полиция. По всей стране идут облавы. Власти на местах спешат штрафовать и разъяснять закон о бесплатном сборе валежника. Деревенские не понимают — ведь с начала года валежник собирать разрешили.

— А для чего тогда закон выпустили, я не пойму? — возмущается мужчина.

Закон, который так бурно обсуждали в интернете, по сути, упразднил простую юридическую недоработку. В статье лесного кодекса уже 12 лет прямо написано: «Граждане имеют право свободно и бесплатно осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов». Что такое лесные недревесные ресурсы, написано в статье под номером 32 того же документа. Пни, береста, еловые лапы. Депутаты всего-то добавили в этот перечень слово «валежник», потому что тогда про него просто забыли.

— Жуткий смех это вызывает только у тех людей, которые живут в городах, которые с этим не сталкиваются. Которым не приходится платить 15-30 тысяч за дрова, — считает депутат Госдумы Николай Николаев.

По самым скромным подсчетам, дровами в России топят свой дом не меньше десяти миллионов человек, большая часть которых — пенсионеры.

— 100 домов, газа, как и работы, в их мире нет. Чтобы в тесной печурке бился огонь, надо купить две машины дров. 30 тысяч рублей — космические для поселения деньги, — рассказывает жительница хутора Новый мир в Краснодарском крае Лариса.

Вот он, валежник, — возле каждой лесополосы. Возле каждой станицы в Краснодарском крае. Но почему-то его никто не собирает. Хотя, казалось бы, — и людям бесплатное отопление, и сам лесной массив был бы чище.

Староста того же Нового мира говорит — собрать и сэкономить руки, конечно, чешутся, но полиция не дремлет и по рукам бьет.

— Вон дрова, вот дрова, кругом дрова, но их нельзя брать. Не разрешают, — жалуется Валерий Саркисов.

Можно, возражают чиновники, на местах. Подать заявку, подождать согласования — две недельки.

— То есть собирать именно в тех лесах, которые им укажет именно лесничество, — уточняет заместитель главы Новопокровского сельского поселения Краснодарского края Артем Богданов.

Где будет находиться делянка — не очень понятно. Лесополос по обочинам много, лесничество — одно. Но даже получить разрешение на сбор валежника все равно недостаточно. Весь валежник в Краснодарском крае собирать все равно нельзя. Вам выделят специальную делянку, которая может находиться и в 50 километрах от дома.

Добраться до делянки — отдельное приключение. Как по этому бездорожью вообще кто-то ездит, городскому жителю не понять. Но вот, наконец, лесничий показывает, где можно приступить к бесплатному и законному сбору. После того, как работа будет окончена, лесничий придет еще раз — все посчитает и выдаст справку. Зато бесплатно.

— Каждая валежина, обратите внимание, она или подгнившая, или дуплистая… — отмечает лесничий Владимир Шатохин.

Власти объясняют такие меры просто — дай волю, спилят и утащат все. Логика на местах простая — сил побороть воровство леса нет, значит надо ограничить сбор валежника. И Краснодарский край — еще хороший пример.

В Тульской и Пензенской областях для сбора валежника запретили использовать все, кроме рук. В Иркутской ограничили длину бревна полутораметрами, больше — нарушение. И все чиновники уверены — если дерево еще стоит — трогать его нельзя.

В результате во многих регионах сложилась ситуация, которую городские зубоскалы и представить себе не могли. Настолько показательной оторванности слуг от народа, кажется, еще не было.

— На мой взгляд, это глупо. И придумывают люди, которые сидят в кабинетах, которые не ходят ногами в лес, а просто придумали эти ограничения, — сетует общественник Николай Романенко.

В Москве обещают разобраться и навести в регионах порядок, но как переиначат новые рекомендации на местах — представить страшно. К тому же пока многочисленные администрации между собой разберутся, простые люди уже и забудут про новый закон и будут все делать, как привыкли.

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