Супруг Ольги Скабеевой объяснил свое молчание в эфире украинского телеканала

Телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале опубликовал комментарий относительно своего полутораминутного молчания в эфире украинского телеканала «Прямий». Супруг Ольги Скабеевой сообщил, что журналисты попросту вырезали его ответ, сообщает Lenta.ru.

— Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире , — пишет Евгений Попов.

Инцидент произошел, когда журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец поинтересовались у Евгения Попова, не собирается ли он защищать честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой после того, как ее толкнули во время мероприятия на Парламентской ассамблее Совета Европы.

Ранее Пятый канал сообщал, что толкнувший журналистку Ольгу Скабееву депутат Рады заявил, что ему не за что извиняться.