Толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады заявил, что ему не за что извиняться

, 7:16 Фото 189

По мнению журналистки, своим поступком украинский чиновник доказал свою несостоятельность и в мужском, и в политическом плане.

Фото: Instagram @olgaskabeeva

Российская журналистка Ольга Скабеева уверена, что толкнувший и оскорбивший ее в кулуарах ПАСЕ украинский депутат этим поступком уничтожил себя и как политика, и как мужчину. Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.

В новой публикации Скабеева выразила благодарность бывшему военному, сенатору от Рязанской области Игорю Морозу, который выступил в поддержку женщины в связи с нашумевшим инцидентом.

 
 
 
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Спасибо настоящему русскому офицеру! Дорогой Игорь Николаевич, товарищ полковник, этот Береза не стоит даже пуговицы на Вашем кителе. Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина. Ну а мы остаёмся в рамках закона, так что насилие- вообще не наш метод. Важно добиться справедливости от ПАСЕ, иначе бандиты, захватившие украинскую власть, — превратят и Европу в привоз. Отдельное спасибо братскому украинскому народу, если бы вы только знали, — какое количество слов поддержки я получила из Украины. Спасибо друзья! Традиционно разделяем украинскую хулиганскую «власть» и чудесный украинский народ, который вынужден всё это терпеть. Надеюсь, осталось недолго. ПС. и ещё несколько слов про Морозова. Выпускник московского высшего общевойскового командного училища, Краснознамённого института КГБ СССР, полковник ФСБ России. Защищал Родину в самых горячих точках. Чемпион вооруженных сил России по военно-прикладному многоборью. Кролем переплывал Каспийское море, дважды- Чёрное море и- барабанная дробь- Ла-Манш. А Береза- дружок Яроша, бывший спикер Правого Сектора, — только языком мелет. Что называется, — почувствуйте разницу.

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— Спасибо настоящему русскому офицеру! Дорогой Игорь Николаевич, товарищ полковник, этот Береза не стоит даже пуговицы на Вашем кителе. Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина, пишет Ольга.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в кулуарах ПАСЕ российскую журналистку Ольгу Скабееву грубо оттолкнули во время попытки задать вопрос спикеру. Позже украинский депутат Борислав Береза, участвовавший в стычке, оскорбительно отозвался об Ольге. Извиняться украинская сторона нужным не считает.

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