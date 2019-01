Толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады заявил, что ему не за что извиняться

View this post on Instagram

Спасибо настоящему русскому офицеру! Дорогой Игорь Николаевич, товарищ полковник, этот Береза не стоит даже пуговицы на Вашем кителе. Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина. Ну а мы остаёмся в рамках закона, так что насилие- вообще не наш метод. Важно добиться справедливости от ПАСЕ, иначе бандиты, захватившие украинскую власть, — превратят и Европу в привоз. Отдельное спасибо братскому украинскому народу, если бы вы только знали, — какое количество слов поддержки я получила из Украины. Спасибо друзья! Традиционно разделяем украинскую хулиганскую «власть» и чудесный украинский народ, который вынужден всё это терпеть. Надеюсь, осталось недолго. ПС. и ещё несколько слов про Морозова. Выпускник московского высшего общевойскового командного училища, Краснознамённого института КГБ СССР, полковник ФСБ России. Защищал Родину в самых горячих точках. Чемпион вооруженных сил России по военно-прикладному многоборью. Кролем переплывал Каспийское море, дважды- Чёрное море и- барабанная дробь- Ла-Манш. А Береза- дружок Яроша, бывший спикер Правого Сектора, — только языком мелет. Что называется, — почувствуйте разницу.