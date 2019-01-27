Толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады заявил, что ему не за что извиняться

Российская журналистка Ольга Скабеева уверена, что толкнувший и оскорбивший ее в кулуарах ПАСЕ украинский депутат этим поступком уничтожил себя и как политика, и как мужчину. Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.

В новой публикации Скабеева выразила благодарность бывшему военному, сенатору от Рязанской области Игорю Морозу, который выступил в поддержку женщины в связи с нашумевшим инцидентом.

— Спасибо настоящему русскому офицеру! Дорогой Игорь Николаевич, товарищ полковник, этот Береза не стоит даже пуговицы на Вашем кителе. Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина, — пишет Ольга.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в кулуарах ПАСЕ российскую журналистку Ольгу Скабееву грубо оттолкнули во время попытки задать вопрос спикеру. Позже украинский депутат Борислав Береза, участвовавший в стычке, оскорбительно отозвался об Ольге. Извиняться украинская сторона нужным не считает.