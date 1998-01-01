Названы пять простых способов сохранить заряд батареи смартфона

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Эксперты рассказали, как продлить «жизнь» гаджета.

Фото: globallookpress.com

Специалисты компании Wiko поделились хитростями, которые помогают дольше сохранить заряд аккумулятора смартфона, пишет «Экономика сегодня».

Во-первых, при покупке гаджета нужно полностью разрядить его батарею, а только потом подключить к зарядному устройству до полного восстановления энергии. Такой цикл нужно повторить три раза.

Во-вторых, существенно продлить «жизнь» телефону помогает функция «экономия энергии». Она присутствует на большинстве современных смартфонах в «быстром» меню.

В-третьих, отключение функции автозапуска позволит не тратить заряд на обновление приложений в фоновом режиме.

Четвертый способ заключается в отключении ненужных в данный момент и весьма энергозатратных функий — Wi-Fi, Bluetooth, геолокацию и виджеты.

Наконец, заряд батареи поможет сохранить установка минимального времени выключения экрана и настройка уведомлений на нем. В этом случае смартфон не будет постоянно тратить энергию на активацию дисплея.

Ранее Пятый канал рассказывал о смартфонах с самым высоким уровнем излучения.

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