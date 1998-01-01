Пригожин рассказал о мошенниках, орудующих под именем певицы Валерии

Иосиф Пригожин выложил видеообращение в Instagram — продюсер предупреждает, что в сети действуют мошенники под именем певицы Валерии. По словам Пригожина, обманщики, прикрываясь чужим именем, проводят конкурсы и обещают деньги. Он также подчеркнул, что все подлинные акции должны проводиться через официальный аккаунт Валерии в социальных сетях.

— Если таковых (постов с официального аккаунта — прим. ред.) не имеется, то все остальное — чистая форма мошенничества, — предупреждает Пригожин.

Ранее Пятый канал сообщал об уловках мошенников в банковской сфере: поддельный глава региона попросил у собеседника из крупного банка пять миллиардов рублей на развитие инфраструктуры.