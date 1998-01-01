«Сидит в Таиланде, а я здесь фигачу»: Башаров о жене из-за заявления о разводе

Телеведущий и актер Марат Башаров крайне эмоционально отреагировал на известие о том, что его супруга Елизавета подала на развод. По словам артиста, женщина не сочла нужным поставить его в известность лично. Марат возмущен тем, что о переменах в своей личной жизни он узнал из социальных сетей. Негодование актера было настолько сильно, что он даже запретил бывшей возлюбленной носить свою фамилию.
Также Башаров крайне возмущен тем, что решение об окончании отношений его супруга приняла во время отпуска в Таиланде. По словам Марата, он регулярно пересылает женщине средства, которые она тратит на отдыхе.
Ранее Пятый канал рассказывал, что жена актера Елизавета намеревается подать на развод с Маратом Башаровым. Женщина опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором откровенно рассказала о несладких годах жизни с именитым артистом.