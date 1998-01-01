«Сидит в Таиланде, а я здесь фигачу»: Башаров о жене из-за заявления о разводе

, 17:12 29

По признанию артиста, его молодая супруга ничего не сказала ему о разводе — узнал об этом Башаров из интернета.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Телеведущий и актер Марат Башаров крайне эмоционально отреагировал на известие о том, что его супруга Елизавета подала на развод. По словам артиста, женщина не сочла нужным поставить его в известность лично. Марат возмущен тем, что о переменах в своей личной жизни он узнал из социальных сетей. Негодование актера было настолько сильно, что он даже запретил бывшей возлюбленной носить свою фамилию.

— Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не кажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова! — написал разгневанный телеведущий в Facebook.

Также Башаров крайне возмущен тем, что решение об окончании отношений его супруга приняла во время отпуска в Таиланде. По словам Марата, он регулярно пересылает женщине средства, которые она тратит на отдыхе.

— Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном. Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу. И денежки им отсылаю, — цитирует актера сайт KP.RU.

Ранее Пятый канал рассказывал, что жена актера Елизавета намеревается подать на развод с Маратом Башаровым. Женщина опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором откровенно рассказала о несладких годах жизни с именитым артистом.

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