«Я верила в человека»: Избитая жена Марата Башарова подает на развод

Есть вещи о которых не хочется рассказывать… Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть… Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы… Позже я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения. 🖤 #маратбашаров #мармарыч