«Я верила в человека»: Избитая жена Марата Башарова подает на развод

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Елизавета Башарова рассказала подписчикам в Instagram о том, каким на самом деле был ее брак с именитым телеведущим.

Фото: Instagram @elizavetabasharova

Жена Марата Башарова Елизавета подала на развод с именитым супругом. Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram.

Елизавета призналась, что «верила в сказку» и отказывалась принимать слухи всерьез, когда выходила замуж.

— Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы, — пишет женщина.

 
 
 
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Есть вещи о которых не хочется рассказывать… Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть… Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы… Позже я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения. 🖤 #маратбашаров #мармарыч

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Даже взглянув в лицо правде, откровенничает Елизавета, она не могла найти в себе силы и разорвать эти отношения. Сначала надеялась, что настоящая любовь сможет изменить характер Башарова, потом уповала на то, что рожденный в браке сын повлияет на поведение ее супруга.

— Чувство стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать, — написала женщина.

Несмотря на то, что супружеские отношения Марата и Елизаветы вот-вот прекратятся, Башарова надеется, что ради общего ребенка им удастся сохранить хотя бы дружеское общение.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что после того как Марат Башаров поднял руку на свою жену, Елизавете пришлось обратиться за медицинской помощью.

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