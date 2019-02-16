«Я верила в человека»: Избитая жена Марата Башарова подает на развод

Жена Марата Башарова Елизавета подала на развод с именитым супругом. Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram.

Елизавета призналась, что «верила в сказку» и отказывалась принимать слухи всерьез, когда выходила замуж.

— Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы , — пишет женщина.

Даже взглянув в лицо правде, откровенничает Елизавета, она не могла найти в себе силы и разорвать эти отношения. Сначала надеялась, что настоящая любовь сможет изменить характер Башарова, потом уповала на то, что рожденный в браке сын повлияет на поведение ее супруга.

— Чувство стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать, — написала женщина.

Несмотря на то, что супружеские отношения Марата и Елизаветы вот-вот прекратятся, Башарова надеется, что ради общего ребенка им удастся сохранить хотя бы дружеское общение.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что после того как Марат Башаров поднял руку на свою жену, Елизавете пришлось обратиться за медицинской помощью.