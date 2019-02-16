«Я верила в человека»: Избитая жена Марата Башарова подает на развод

Даже взглянув в лицо правде, откровенничает Елизавета, она не могла найти в себе силы и разорвать эти отношения. Сначала надеялась, что настоящая любовь сможет изменить характер Башарова, потом уповала на то, что рожденный в браке сын повлияет на поведение ее супруга.
— Чувство стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать,— написала женщина.
Несмотря на то, что супружеские отношения Марата и Елизаветы вот-вот прекратятся, Башарова надеется, что ради общего ребенка им удастся сохранить хотя бы дружеское общение.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что после того как Марат Башаров поднял руку на свою жену, Елизавете пришлось обратиться за медицинской помощью.
Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!