Старшая дочь Навки едва не попала в аварию в центре Москвы

Дочь Татьяны Навки и Александра Жулина рассказала о ЧП на московской дороге на своей странице в Instagram. По словам девушки, из-за пробоины в радиаторе машина заглохла посреди оживленного тоннеля на Ленинградском шоссе. Ей пришлось вызывать эвакуатор.

— Пробила радиатор. Вытекла охлаждающая жидкость. Это стало ясно только в тоннеле на Ленинградке. Стою теперь вот тут, жду эвакуатор. Двигатель включать нельзя, поэтому мерзну. Отличный вечер субботы, — написала 18-летняя студентка.

По информации «СтарХит», Саша Жулина впервые села за руль меньше года назад. В силу своей неопытности она не распознала поломку, из-за чего едва не произошла серьезная авария.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему дочь Навки и Пескова думает, что ее родители работают на елках.