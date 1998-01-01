Грандиозная авария на гонке NASCAR попала на видео

Массовая авария на легендарной гонке серийных автомобилей NASCAR произошла 17 февраля. Невероятное нагромождение из 21 спортивного автомобиля уже стало символом первого заезда сезона. Только чудом никто из спортсменов не пострадал.

Впечатляющие кадры грандиозного по своей масштабности столкновения автомобилей мгновенно облетели соцсети. На этих кадрах видно, как Toyota Camry гонщика ДиБенедетто становится поперек дороги после касательного удара Ford Mustang Пола Менарда.

Далее происходит то, что зрители назовут «сумасшедшей резней на трассе»: один за другим гонщики въезжают в водоворот искр и искореженного металла. В результате — 18 машин не подлежат восстановлению.

Daytona 500 — это автопробег длиной 500 миль, который ежегодно проводится в городе Дейтона-Бич. Грандиозная авария произошла уже на финальном, десятом круге гонки.

Ранее Пятый канал сообщал, что сын Шумахера подписал контракт с академией Ferrari.