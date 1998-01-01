Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь арестован во Владивостоке

Во Владивостоке по решению Фрунзенского районного суда арестован зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
На сайте суда опубликованы данные, согласно которым ходатайство об аресте заявило Шестое следственное управление ГСУ СК РФ.
Прежде чем занять пост зампредседателя СО РАН Иван Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию дальневосточного региона.
Ранее Пятый канал сообщал о задержании Ивана Благодыря в Новосибирске. Его подозревают