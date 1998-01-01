Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь арестован во Владивостоке

Во Владивостоке по решению Фрунзенского районного суда арестован зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

— Благодырь из ФГБУ «СО РАН» заключен под стражу. Проходит по части 4 статьи 33 УК РФ — части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к присвоению или растрате), — цитирует агентство представителя суда.

На сайте суда опубликованы данные, согласно которым ходатайство об аресте заявило Шестое следственное управление ГСУ СК РФ.

Прежде чем занять пост зампредседателя СО РАН Иван Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию дальневосточного региона.