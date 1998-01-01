Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь задержан в Новосибирске

Правоохранительные органы задержали заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы краевого главка МВД, Благодырь
Как, в свою очередь, отмечают в ТАСС, сейчас сотрудника РАН отправили на Дальний Восток.
Прежде чем занять пост зампредседателя СО РАН Иван Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию дальневосточного региона.
Ранее Пятый канал сообщал, что в деле Арашуковых появился новый задержанный — исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов.