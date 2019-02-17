Производитель SSJ-100 опроверг информацию об отказе Европы от российских самолетов

Ирландская авиакомпания CityJet не отказывалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet-100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на производителя лайнеров.

Газета «Ведомости» ранее сообщала, что в ближайшее время CityJet якобы вернет самолеты в Россию. Всего в распоряжении авиакомпании находились семь лайнеров. Все они выполняли рейсы маршрутной сети Brussels Airlines. Также отмечалось, что ирландская CityJet была единственной компанией в Европе, которая эксплуатировала Sukhoi Superjet-100.

Однако представитель компании-производителя «Гражданские самолеты Сухого» опроверг эту информацию в беседе с ТАСС.

— В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ-100 , — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минфин США заблокировал поставки российских самолетов в Иран.