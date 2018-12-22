Минфин США заблокировал поставки российских самолетов в Иран

, 18:14 187

Поставка нескольких Sukhoi Superjet 100 в Иран стала невозможна из-за отказа американской стороны выдать необходимые для экспорта документы.

Фото: www.globallookpress.com

США заблокировали поставки российских пассажирских самолетов в Иран. Американский Минфин отказался выдавать экспортный сертификат, необходимый для продажи Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

О том, что США решили не выдавать необходимую для завершения сделки документацию, сообщили иранские СМИ. В мае 2018 года компания «Гражданские самолеты Сухого» заявила о том, что не будет акцентировать внимание на санкциях, которые Вашингтон возобновил против Ирана, и продолжит поставки своих самолетов в страну. Однако американская сторона решила вмешаться в ход поставок.

Право вмешиваться в поставки SSJ-100 США предоставляет тот факт, что больше 10% деталей, из которых собирается российский самолет, производятся в США. В этой связи страна-производитель деталей может влиять на международные сделки — к примеру, запрещать экспорт конечного товара в другие страны.

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