Задержан блогер, снявший скандальную охоту иркутского губернатора

, 14:33 Эксклюзивное интервью 35

Артем Павлечко, сделавший ролик об охоте губернатора Левченко на спящего медведя, задержан за езду с выключенными фарами.

Фото, видео: Пятый канал

Блогер Артем Павлечко, снявший скандальную охоту иркутского губернатора Сергея Левченко, задержан в Иркутске. Как сообщил сам Артем, его остановили на дороге, вытащили из машины, отобрали видеокамеру и повезли в отделение полиции. Формальная причина — езда с выключенными фарами, однако, как сказал блогер, протокола задержания он так и не увидел.

— Сейчас на медосвидетельствование едем, но тут отношение ко мне предвзятое, у меня есть опасения, что могут сфальсифицировать что-то, — сказал Павлечко.

YouTube-канал Павлечко наполнен роликами про ДПС города Тулун, в большинстве видео он вступает с дорожными полицейскими в конфликт. Там же 20 декабря появилось видео о скандальной охоте иркутского губернатора Сергея Левченко, который убил спящего в берлоге медведя. Задержанный не исключает варианта того, что действия полиции — провокация, связанная с роликом о губернаторе. По словам Павлечко, сотрудниками ДПС на него «объявлена охота».

Ранее Пятый канал сообщал о расследовании, которое МВД ведет по факту охоты Сергея Левченко.

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