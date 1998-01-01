Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесли из-за санкций США

Сроки запуска в серийное производство российского самолета МС-21 перенесены на конец 2020 года. Данные меры вызваны необходимостью разработки собственного композитного крыла. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX, сообщает ТАСС.

— В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается. Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года , — сказал Сергей Чемезов.

МС-21, магистральный самолет XXI века — разрабатывается в Инженерном центре имени Яковлева — основном конструкторском подразделении корпорации «Иркут». Здесь проектируются две основные модели самолета, которые будут различаться количеством пассажирских кресел, размерами и, при желании заказчика, силовыми установками. МС-21-200 — рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров и МС-21-300 — от 163 до 211 пассажиров.

Ранее Пятый канал сообщал, что самолет МС-21 может остаться без крыльев из-за санкций. Американские ограничения помешали поставкам материалов для композитного «черного крыла» нового российского лайнера.